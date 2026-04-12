الهليون.. صيدلية فيتامينات متكاملة

وصف خبراء رابطة مزارعي الهليون والفراولة في جنوب ألمانيا نبات الهليون بأنه كنز من الفيتامينات والمعادن؛ إذ إنه غني بفيتامين C، الذي يحمي من تلف الخلايا، وهو ضروري لبناء الأنسجة الضامة والعظام والأسنان.

كما يحتوي الهليون على فيتامين A المهم لصحة النظر وجهاز المناعة والجلد، وفيتامين E المهم لصحة الجلد وجهاز المناعة بفضل تأثيره المضاد للأكسدة، بالإضافة إلى فيتامينات B المختلفة المهمة لصحة الأعصاب.

ويزخر الهليون كذلك بالمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يتمتعان بأهمية كبيرة لصحة العضلات والأعصاب والقلب.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الهليون مفتاحاً للرشاقة بفضل محتواه القليل من السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على 16 سعرة حرارية فقط.

كما يحتوي الهليون على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم تقليل كمية الطعام.