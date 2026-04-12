مصابون بالصداع العنقودي: كأن مسماراً يدق في العين

ذكرت مؤسسة الدماغ الألمانية أن الصداع العنقودي هو نوع شديد للغاية من الصداع، حتى إن بعض المصابين به يصفونه بأنه أشبه بمن يدقّ مسماراً في العين.

وأوضحت المؤسسة أن الصداع العنقودي يتميز بألم حادّ وطاعن وحارق يحدث في منطقة العين والصدغ، ويؤثر في جانب واحد من الوجه. وتشمل الأعراض أيضاً: احمرار العين وسيلان الدموع، وانسداد الأنف، وتورم الجفن، وزيادة التعرق في الجانب المصاب من الوجه.

ويحدث الصداع العنقودي على شكل نوبات قد تستمر من بضعة أيام إلى أسابيع عدة. وخلال هذه الفترة، يعاني المصابون من نوبات ألم متكررة قد تصل إلى مرات في اليوم. وغالباً ما تبدأ هذه النوبات في الوقت نفسه كل يوم، وعادة ما تهدأ النوبة بعد 15 دقيقة إلى 3 ساعات.

وأضافت مؤسسة الدماغ أن الأسباب الدقيق للصداع العنقودي غير مفهومة تماماً، غير أن الأسباب المحتملة تشمل الخلل في منطقة «ما تحت المهاد» المسؤولة عن تنظيم الساعة البيولوجية للدماغ.

وقد تلعب التغيرات الطارئة على تدفق الدم دوراً في ذلك، كما قد تؤدي بعض المحفزات إلى نوبة ألم، ومنها الخمر.

وعن سبل العلاج، أوضحت مؤسسة الدماغ أن استنشاق الأكسجين النقي عبر قناع الوجه يساعد العديد من المصابين أثناء نوبة الألم.

كما أن أدوية الصداع النصفي مثل «سوماتريبتان» و«زولميتريبتان» تساعد على تخفيف الألم.

