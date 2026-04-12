عوامل تهدد الزرعة السنية.. نظافة الفم في مقدمتها

أفاد طبيب الأسنان الألماني يوخين شميت بأن هناك التهاباً قد يُصيب الأنسجة المحيطة بالزرعة السنية، بسبب عوامل خطورة تشمل سوء نظافة الفم والتدخين والتوتر النفسي والتغيرات الهرمونية.

وأوضح أن أعراض التهاب ما حول الزرعة السنية تتمثل في الشعور بحكة في موضع الزرعة والتورم والنزيف، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

وشدد الدكتور شميت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن الالتهاب قد يهاجم عظم الفك ويُلحق ضرراً به، الأمر الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة؛ حيث تفقد الزرعة ثباتها واستقرارها.

وفي حال تشخيص التهاب ما حول الزرعة، سيقوم طبيب الأسنان بإزالة البكتيريا من أسطح الزرعة، جراحياً أحياناً حسب شدة الحالة، مع علاج الأنسجة المحيطة.

وللوقاية من الالتهاب ينبغي تنظيف الزرعة جيداً لإزالة البكتيريا، التي قد تُسبب الالتهاب، كما يجب تنظيف الفراغات بين الأسنان باستخدام فرشاة ما بين الأسنان أو خيط تنظيف الأسنان على سبيل المثال، مع إجراء فحوصات دورية لدى طبيب الأسنان.