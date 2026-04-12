مكونات لا تناسب صاحبات البشرة المعرضة لحب الشباب

ينبغي على المرأة التي تعاني بشرتها من حَب الشباب اختيار كريم أساس (فاونديشن) مناسب، للحصول على بشرة متجانسة بحيث تتم تغطية حَب الشباب من دون أن تتفاقم الحالة.

وأوردت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن البشرة، التي تعاني من حَب الشباب، يناسبها كريم أساس يحمل الوصف «غير كوميدوغينيك»، أي لا يتسبب في انسداد المسام وظهور البثور.

وأضافت أن المكونات، التي يجب على صاحبات البشرة المعرضة لحَب الشباب تَجَنُّبها، تشمل المكونات الثقيلة والتي تتسبب في انسداد المسام مثل الزيوت المعدنية أو بعض أنواع الشمع، التي تُشكّل طبقة تُعيق تَدفُّق الدهون، كما أن الكحول والعطور القوية قد تُهيّج البشرة.

وبدلاً من ذلك، ينبغي اختيار التركيبات الخفيفة مثل السيرومات المائية أو المستحلبات الخفيفة؛ إذ تتميز هذه التركيبات بنسبة عالية من المكونات المتطايرة، التي تتبخر بسرعة بعد الاستخدام، وبالتالي تترك طبقة رقيقة جداً على البشرة، ما يحول دون انسداد المسام.

وتعد مكونات مثل النياسيناميد وأكسيد الزنك مفيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب.

وأشارت المجلة إلى أنه ينبغي تحضير البشرة لكريم الأساس على النحو التالي:

■ تنظيف الوجه بغسول لطيف.

■ استخدام سيروم مرطب خفيف لترطيب البشرة ودعم حاجزها الطبيعي.

■ وضع طبقة من الكريم الواقي من الشمس، مثل سائل بعامل حماية خفيف، مع مراعاة أن يمتزج هذا الواقي بسلاسة مع البشرة ولا يترك أي بقايا بيضاء، على أن يتم ترك واقي الشمس حتى تمتصه البشرة لمدة 10 دقائق تقريباً.

■ وضع كريم الأساس.