"انتيريرز الإمارات" تطلق تشكيلتها الجديدة من قطع الأثاث الفاخرة

أعلنت "انتيريرز الإمارات" عن إطلاقها أحدث التشكيلات من "مايكل أميني"، مكرّسةً بذلك محطةً جديدة في سياق شراكتها الطويلة الأمد والمتواصلة مع هذه العلامة التجارية العالمية، والقائمة على الالتزام المشترك بقيم الفخامة والحِرفية والتصميم المتميّز.

تشكل "انتيريرز الإمارات" الاسم الموثوق به الذي يمثل العلامة التجارية "مايكل أميني" في دولة الإمارات، ومنذ سنوات، توفّر لعملائها فرصة اقتناء نخبة من أفضل منتجات واحدة من أبرز العلامات العالمية في الأثاث الفاخر، المعروفة بأسلوبها المتفرّد الذي يمزج بين الكلاسيكية الراقية واللمسات العصرية. حيث تلتقي التأثيرات الأوروبية الأصيلة مع التصاميم الحديثة لتقديم قطع أنيقة تنسجم مع أسلوب الحياة اليوم وتواكب تطلعات مختلف الأذواق.

تجسد التشكيلة الجديدة الفلسفة الخاصة في التصميم، وتقدّم مجموعةً واسعة ومتنوّعة ومُتجدّدة من قطع الأثاث التي تترجم الجمالية الآسرة للتصاميم التي تنفرد بها "مايكل أميني"، حيث تُستوحى كل قطعة من أسس وأبعاد الهندسة المعمارية، ومن عوالم السفر والأزياء والفنون والزخرفة، ما يُضفي لمسةً عالمية الطابع على مفهوم التصميم الداخليّ في المنطقة، تُبرزها مجموعةٌ رائعة من القطع التي تنشر الشعور الفعليّ بالرقيّ والأصالة، وتلائم المساحات الداخلية للمنازل العصرية.

يأتي إطلاق هذه التشكيلة ليبرز إرث "مايكل أميني" الغنيّ، ويحيي العلاقة الوطيدة بينها وبين "انتيريرز الإمارات"، ويستحضر التاريخ المديد الذي يجمع بين هاتين العلامتين التجاريتين الرائدتين في تقديم تشكيلاتٍ راقية ذات تصاميم استثنائية، كفيلةٍ بتلبية ما يتطلّع إليه عملاؤها الراغبون في منح مساحاتهم المنزلية طابعاً عصرياً وراقياً لا مثيل له.

وفي هذا السياق، صرّح رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة «انتيريرز الإمارات»، قائلاً:

"لطالما جسدت "مايكل أميني" اتجاهاً فريد في عالم التصميم، بالمعنى الحقيقيّ للكلمة، ويترقب عملاؤنا ابتكاراتها في كل موسم ومع كل تشكيلةٍ جديدة تجمع بين الجمال الخالد واللمسات الكلاسيكية والحضور العصريّ". وأضاف: "من دواعي سرورنا أن تتواصل الشراكة الراسخة بيننا، من خلال هذه التشكيلة الجديدة التي تختصر جوهر الرقيّ في الحياة العصرية".

يُعزّز إطلاق التشكيلة الجديدة الموقع الذي تنفرد به "انتيريرز الإمارات" كوجهةٍ رائدة في عالم الأثاث الفاخر، ويكرّس شهرتها محلياً وعالمياً، ويؤكد فرادتها في جلب أروع وأحدث التصاميم العالمية إلى السوق المحلّيّ، وبذلك تواصل حضورها الفعال وعلاقتها المميّزة بعملائها ومصمّمي الديكور الداخلي والمطورين العقاريين، لابتكار مساحاتٍ تنفرد بقطع الأثاث المذهلة والعملية والعالية الجودة.

تشكيلة "مايكل أميني" الجديدة متوفرة حالياً في جميع صالات عرض "انتيريرز الإمارات" في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمكنكم استكشاف القطع الرائعة التي تضمّها ومعرفة المزيد عنها عبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com