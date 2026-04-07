9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

أفاد أطباء جمعية القلب الأميركية بأنه يمكن الحفاظ على صحة القلب من خلال اتباع النصائح التغذوية التسع التالية:

1- توازن الطاقة: احرص على تحقيق توازن بين كمية الطعام المتناولة والنشاط البدني.

2- تناول الكثير من الفواكه والخضراوات: ينبغي تناول الفواكه والخضراوات من مختلف الألوان والأنواع، ومن الأفضل تناول المنتجات الطازجة.

3- اختر الحبوب الكاملة: يُعدّ خبز القمح الكامل والشوفان والأرز البني أكثر صحة من الخبز الأبيض أو الأرز الأبيض.

4- البروتين النباتي: استبدل اللحوم بمصادر البروتين النباتي مثل البقوليات والمكسرات والبذور، وتناول الأسماك والمأكولات البحرية بانتظام.

5- الدهون الصحية: استبدل الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو والزيوت النباتية غير الاستوائية.

6 - الطبيعي بدلاً من المُصنّع: اختر الأطعمة الطبيعية قدر الإمكان، والتي تحتوي على القليل من الإضافات الصناعية.

7 - قلّل السكر: قلّل من استهلاكك للمشروبات والأطعمة المُحلاة.

8 - قلّل الملح: اختر الأطعمة قليلة الصوديوم، وحضّر وجباتك بكمية قليلة من الملح. استخدم الأعشاب أو التوابل أو الليمون بدلاً من الملح، وانتبه للملح الخفي في الأطعمة المُصنّعة.

9- ودع التدخين: اقلع عن التدخين لحماية القلب والأوعية الدموية.