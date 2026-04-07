هذه الفوائد تنتظر من يشرب الشاي بانتظام

أورد موقع «أبونيت.دي» أن الشاي يتمتع بفوائد صحية جمّة بفضل احتوائه على مواد مفيدة مثل البوليفينولات، بما في ذلك الكاتيكينات، والتي تُعزز الصحة. وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن دراسة علمية واسعة النطاق تشير إلى أن تناول الشاي بانتظام يقي من الأمراض التالية:

أمراض القلب والأوعية الدموية

خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

السمنة

داء السكري

أنواع مُختلفة من السرطان

معدل وفيات أقل



واكتشف الباحثون أدلة على فوائد الشاي للوظائف الإدراكية وتقليل فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن والحد من العمليات الالتهابية. ووجدت دراسات علمية أن مُستهلكي الشاي لديهم مُعدل وفيات أقل بشكل عام.

ووجد الباحثون أيضا أن الشاي يكون مفيدا للصحة بشكلٍ خاص عند تحضيره طازجا وتناوله بانتظام، مشيرين إلى أن الشاي يفقد فوائده عند معالجته بشكلٍ مُفرط، وينطبق ذلك على سبيل المثال على الشاي المُعبأ أو شاي الفقاعات، اللذين غالبًا ما يحتويان على مُحليات صناعية ومواد حافظة وإضافات أخرى.