البقوليات كنز فوائد صحية.. تعرف عليها

أورد موقع «أبونيت.دي» أن البقوليات تتمتع بفوائد جمّة لصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن البقوليات تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين ضغط الدم وتقليل علامات الالتهاب.

كما تعمل الألياف الغذائية الموجودة في البقوليات على ربط الكوليسترول في الأمعاء، بينما يدعم البوتاسيوم والمغنيسيوم وظائف الأوعية الدموية، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

تتميز البقوليات أيضا بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني ارتفاع مستوى السكر في الدم ببطء، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني بصفة خاصة.

وتزخر البقوليات بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تُعد غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء. وأثناء عملية التخمر في الأمعاء، يتم إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، كما أنها تدعم وظائف الأمعاء. لذا يرتبط تناول البقوليات بانتظام بتحسين الهضم وانتظام حركة الأمعاء.