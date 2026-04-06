لهذا السبب .. لا تحرم المراهق من الهاتف الذكي كإجراء عقابي

حذر خبير التثقيف الإعلامي الألماني فلوريان بوشمان الأهل من حرمان المراهقين من الهاتف الذكي كإجراء عقابي؛ نظرا لأن ذلك يحفز السلوك العدواني لديهم.

وأوضح خبير إدمان وسائل الإعلام أن الحرمان يُعرّض المراهقين للضغط النفسي؛ حيث غالبا ما تعمل منصات الفيديوهات القصيرة والألعاب بتدفق مستمر من المحفزات.

وهذا يعني أن الدماغ "يُغمر باستمرار بالدوبامين والأدرينالين، والجهاز العصبي مُنشط بشكل دائم"، وخاصة مع الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام؛ حيث لا تُتاح لهم فرصة تُذكر لمعالجة المحفزات أو تخفيف التوتر أو الاسترخاء.

سلوك عدواني

وعندما يقطع الأهل فجأةً هذا التوتر بسحب أو حظر الوسائط الرقمية على سبيل العقاب، يعاني المراهقون من انخفاض مفاجئ في مستويات الدوبامين والأدرينالين.

وقد تترتب على ذلك مشاعر سلبية مثل العصبية والغضب، مما يؤدي إلى السلوك العدواني.

تدابير مهمة

وأشار بوشمان إلى أن إدراك هذه الحقيقة يمثل الخطوة الأولى في منع النزاعات العدوانية بين الأهل والأبناء، موصيا الأهل باتخاذ التدابير المهمة التالية: