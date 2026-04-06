قصر النظر.. خطوات ضرورية للوقاية والحد من تطوره

قصر النظر (Myopia) هو أحد أكثر مشكلات الإبصار شيوعا في العالم، حيث يعاني الملايين من صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة بوضوح، بينما تبقى الأشياء القريبة واضحة ومميزة. هذه الحالة البصرية التي تبدأ غالبا في مرحلة الطفولة، قد تؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة اليومية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

ويُعرَّف قصر النظر بأنه اضطراب يجعل الرؤية القريبة واضحة مقابل ضبابية الأجسام البعيدة، نتيجة زيادة طول كرة العين أو تغيّر شكل القرنية.

ومع الاستخدام المكثف للأجهزة الذكية، تتعرض العين لإجهاد مستمر بسبب التركيز على مسافات قريبة، ما يعزز ظهوره في سن مبكرة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلث سكان العالم يعانون منه، ويرتبط ذلك بالعوامل البيئية أكثر من الوراثية، خصوصا قلة التعرض للضوء الطبيعي.

ولا تقتصر مخاطره على الحاجة إلى نظارات، إذ قد تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة مثل انفصال الشبكية أو الجلوكوما، ما يجعل الكشف المبكر والتدخل الوقائي أمرين أساسيين.

وتؤكد الدراسات الحديثة إمكان الحد من تطوره عبر إجراءات بسيطة، مثل زيادة الوقت في الهواء الطلق، وتحسين الإضاءة أثناء القراءة، وتقليل التعرض للشاشات، إلى جانب تبني عادات بصرية صحية منذ الصغر.

وفقاً لموقع Medscape هذه بعض الاقتراحات العملية من خبراء العناية بالعيون للوقاية من قصر النظر وتأخير تطوره، اهمها زيادة وقت التواجد بالهواء الطلق والقيام بتغييرات بيئية وسلوكية والفحص المبكر حيث يُعدّ عمر 3–5 سنوات الوقت الأمثل للبدء في تحديد من هم على وشك الإصابة بقصر النظر أو تجاوزوا الحدّ بقليل، لأنّه وقت مبكر بما يكفي لإبطاء تطور الحالة تماماً ، وإجراء تقييم سريري ، وإبقاء الأجهزة والكتب على مسافة ذراع أثناء القراءة، وتقليل عدد ساعات الشاشات، حيث أظهرت الأبحاث علاقةً طردية بين مدة استخدام الشاشات وقصر النظر.