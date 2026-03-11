«BYD» تضرب من جديد.. بسيارة متعددة الاستخدامات

أطلقت شركة «بي واي دي» سيارتها Song Ultra EV الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية الجديدة تأتي بطول 85ر4 متر وعرض 91ر1 متر وارتفاع 67ر1 متر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 84ر2 متر، ما يشير إلى توفر مساحة جيدة داخل المقصورة.

وتعتمد السيارة على منصة e-Platform 3.0 Evo المزودة بتقنية كهربائية بجهد 800 فولت. ومن أبرز عناصرها بطارية BYD Blade Battery من الجيل الثاني.

ويعتمد نظام الدفع في السيارة على سواعد محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي يولد قوة قصوى تبلغ 270 كيلووات/362 حصان، فيما تصل السرعة القصوى إلى 210 كلم/س.

ويمكن الاختيار بين بطاريتين مختلفتين؛ إذ توفر البطارية الأصغر بسعة 6ر75 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى نحو 620 كلم، في حين تتيح البطارية الأكبر بسعة 7ر82 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى نحو 710 كلم.

ولتعزيز الراحة وديناميكيات القيادة، تم تزويد السيارة بنظام التعليق DiSus-C suspension system.

وتهيمن على المقصورة الداخلية شاشة لمسية دوّارة بقياس 6ر15 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 25ر10 بوصة.