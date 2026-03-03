إلى محبي سامسونج.. سلسلة S26 تطل برهان كبير على الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة سامسونج سلسلة الهواتف الذكية S26 الجديدة، والتي تضم الموديلات S26 وS26+ وS26 Ultra.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سلسلة الهواتف الذكية S26 الجديدة تعول كثيراً على الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت الدردشة Perplexity، الذي يتيح الوصول إلى العديد من التطبيقات الرئيسية والمساعد الصوتي Bixby المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصفح القوائم والبحث داخل الجهاز، بالإضافة إلى أزرار حساسة للسياق (Now Nudge).

ومن حيث المظهر الخارجي تتشابه سلسلة هواتف سامسونج الجديدة إلى حد كبير مع سلسلة S25؛ حيث تشترك الهواتف الثلاثة في تصميم متقارب بفضل الجسم المصنوع من الألومنيوم والزوايا المستديرة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي S26 Ultra على شاشة قياس 9ر6 بوصة، وتمتاز بتقنية عرض متميزة تحافظ على الخصوصية؛ حيث إنها تحد من زوايا الرؤية وتمنع المتطفلين من مشاهدة ما بداخلها.

ويمتاز الهاتف الذكي سامسونج S26+ بشاشة قياس 7ر6 بوصة مثل الموديل S26 Ultra وتعمل بدقة وضوح 3120 x 1440 بيكسل.

وتعمل الشاشة قياس 3ر6 بوصة في الموديل S26 بدقة وضوح 2340 x 1080 بيكسل، وتعمد جميع الشاشات على تقنية AMOLED وتعمل بمعدل تحديث صورة متوائم يصل إلى 120 هرتز.

ويتضمن الهاتف الذكي S26 والموديل S26+ وحدة كاميرا ثلاثية، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل وزووم بصري 3x.

ويشتمل الهاتف الذكي S26 Ultra على أربع كاميرات، كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية وكاميرتين مقربتان بدقة 10 ميجابيكسل وزووم بصري 10x و50 ميجابيكسل وزووم بصري 5x.

وفيما يتعلق بالبطارية وتقنية الشحن يعتمد الهاتف الذكي سامسونج S26 Ultra الجديد على بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم وظيفة الشحن عن طريق الكابل بقدرة تصل إلى 60 وات وتقنية الشحن اللاسلكي حتى قدرة 25 وات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي سامسونج S260+ على بطارية سعة 4900 مللي أمبير ساعة، والتي تدعم الشحن عن طريق الكابلات بقدرة حتى 45 وات وقدرة الشحن اللاسلكي حتى 25 وات.

ويأتي الهاتف الذكي S26 ببطارية سعة 4300 مللي أمبير ساعة مع دعم وظيفة الشحن عن طريق الكابلات حتى 25 وات ووظيفة الشحن اللاسلكي بقدرة حتى 15 وات. وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن جميع الموديلات الجديدة تدعم تقنية الشحن العكسي.

وأشارت سامسونج إلى اعتماد الموديلات الأساسية على ذاكرة بسعة 256 جيجابايت، وينبض بداخل الموديل S26 Ultra الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس المخصص لهواتف سامسونج، بينما يعتمد الهاتفان S26 وS26+ على معالج سامسونج Exynos 2600.