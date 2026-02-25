كيف تفرق بين نزلة البرد وحساسية حبوب اللقاح؟

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن أعراض نزلة البرد وحساسية حبوب اللقاح (حمى القش) تتشابه فيما بينها، موضحة أنه يمكن التمييز بينهما على النحو التالي:

- المخاط: في حالة نزلة البرد يكون لون المخاط عادةً أصفر مائلاً إلى الأخضر، بينما يكون المخاط عادةً شفافاً في حالة حساسية حبوب اللقاح. وغالباً ما يكون المخاط أكثر سيولة في حالة الحساسية، بينما يكون أكثر كثافة في حالة نزلة البرد.

- العطس: نوبات العطس المتكررة والمفاجئة تدل على حساسية حبوب اللقاح، وعادةً ما تحدث في الهواء الطلق أو عند مغادرة الغرفة. أما في حالة نزلة البرد فيكون العطس متقطعاً.

- الحكة: الشعور بوخز وحكة في الأنف أو العينين أو الحلق يشير إلى حساسية حبوب اللقاح؛ لأن نزلة البرد عادةً لا تسبب حكة في الأغشية المخاطية.

وأشارت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إلى أنه يمكن لمرضى حساسية حبوب اللقاح تخفيف الأعراض المزعجة باستخدام مضادات الهيستامين، والتي تتوفر على شكل أقراص وقطرات للعين وبخاخات للأنف.