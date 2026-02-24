طبيب ألماني يحذر الرجال من هذه الأعراض: عليكم بقياس مستويات التستوستيرون

أكد الدكتور يان-فريدريك كريمرس، من قسم طب الذكورة في مستشفى جامعة مونستر بألمانيا، أنه على مدار حياة الرجل السليم تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون ببطء ضمن المعدل الطبيعي، موضحاً أن الأعراض الدالة على نقص هرمون التستوستيرون تتمثل في: انخفاض الرغبة في العلاقة الحميمة، وضعفها، وانخفاض كثافة العظام (هشاشة العظام)، واضطرابات النوم، والتعرق المفرط، والتعب المستمر.

وأشار أنه إلى جانب التقدم في السن يرجع نقص التستوستيرون إلى زيادة الوزن (خاصةً حول البطن)، وقلة ممارسة الرياضة، والتوتر النفسي.

وفي حال ظهور هذه الأعراض، ينصح الدكتور كريمرس بزيارة طبيب عام أو أخصائي مسالك بولية؛ ويجب أولاً تحديد ما إذا كان هناك نقصاً في هرمون التستوستيرون، ويتم ذلك عن طريق قياس مستويات التستوستيرون من خلال فحص الدم.

وفي حال التحقق من وجود نقص، يتم الخضوع للعلاج، والذي يتمثل في تناول مكملات التستوستيرون، مع اتباع نمط حياة صحي يقوم على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والكحوليات.