لماذا يحتاج الرجال إلى سعرات حرارية أكثر من النساء؟

يحتاج الرجال في المتوسط إلى سعرات حرارية يومية أكثر من النساء، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ تتحكم في احتياجات الطاقة عوامل عدة في مقدمتها تكوين الجسم ومعدّل الأيض الأساسي ومستوى النشاط البدني، وفق مختصين في التغذية.

وتشير الإرشادات الغذائية العامة إلى أن احتياجات الطاقة اليومية للبالغين بين 19 و64 عاماً تبلغ نحو 2000 سعرة حرارية للنساء و2500 سعرة للرجال، مع انخفاض هذه المعدلات تدريجياً بعد سن الخامسة والستين. لكن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لأنها تخفي تباينات واسعة بين الأفراد.

ويُعزى السبب الرئيس لارتفاع احتياجات الرجال إلى امتلاكهم في المتوسط كتلة عضلية أكبر، ما يرفع معدّل الأيض الأساسي، أي كمية الطاقة التي يحرقها الجسم في حالة الراحة. فالعضلات تستهلك سعرات حرارية أكثر من الدهون حتى من دون نشاط بدني، وهو ما يفسر الفارق في استهلاك الطاقة بين الجنسين.

وترتبط هذه الفروق في الكتلة العضلية بالهرمونات، إذ يسهم هرمون التستوستيرون، الذي يوجد بمستويات أعلى لدى الرجال، في تعزيز نمو العضلات. ومع ذلك، فإن المقارنة بين رجل وامرأة لهما الطول والوزن والعمر ومستوى النشاط نفسه قد تُظهر اختلافاً في الاحتياجات الحرارية، نتيجة اختلاف تكوين الجسم.

ولا تلغي هذه القاعدة الفروق الفردية؛ فالمرأة ذات الكتلة العضلية المرتفعة قد تحتاج إلى سعرات حرارية أكثر من رجل أقل نشاطاً أو أقل كتلة عضلية. كما أن الحميات الغذائية القاسية لفترات طويلة يمكن أن تخفّض معدّل الأيض الأساسي، ما يقلل احتياجات الجسم من الطاقة.

ويؤكد مختصون أن تحديد الاحتياجات اليومية من السعرات لا يعتمد على متوسطات عامة فقط، بل يتطلب الأخذ في الاعتبار العمر وبنية الجسم ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية، في حين توفر الأدلة الإرشادية الطبية أدوات تساعد على تقدير هذه الاحتياجات بشكل أدق.