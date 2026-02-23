فوائد المواد المُرة لصحة الجهاز الهضمي.. هذه أهم مصادرها الغذائية

قال خبراء الصندوق العام للتأمين الصحي في ألمانيا إن المواد المُرة تعمل على تنشيط الجهاز الهضمي، ما يساعد على تنظيم الشعور بالجوع.

وأوضحوا أن التأثيرات الصحية للمواد المُرة تشمل:

- تحفيز الشهية.

- تعزيز تدفق اللعاب.

- تحسين إنتاج عصارة المعدة.

- زيادة إنتاج الصفراء، مما يسهل عملية هضم الدهون.

- تحفيز نشاط الأمعاء.

- بعض المواد المُرة تؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين.

وأوضح الصندوق أن المصادر الغذائية للمواد المُرة تتمثل في: خضراوات السلطة مثل الهندباء والجرجير، الكرنب وكرنب بروكسل، الخضراوات الخضراء مثل السلق أو السبانخ، التوابل «المرة» مثل الكركم وبذور الخردل والزعتر والقرفة، الخرشوف والزنجبيل والزيتون والباذنجان، القهوة وشاي المريمية والشاي الأخضر وعصير الجريب فروت.