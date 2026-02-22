أسباب آلام الرقبة.. ومتى تدق ناقوس الخطر؟

أفاد معهد الطب العام في جامعة لوبيك الألمانية بأن آلام الرقبة غالباً ما ترجع إلى الشد العضلي في الرقبة، والذي ينجم عن الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة أو الاستخدام المفرط للهاتف الذكي، أو وضعية النوم غير المريحة.

وأوضح المعهد أنه يمكن مواجهة آلام الرقبة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية مثل تمارين التمدد؛ حيث إنها تعمل على تحسين الدورة الدموية وتحفيز عملية أيض العضلات.

كما تساعد الكمادات الساخنة على مواجهة آلام الرقبة، مع مراعاة ألا تكون الكمادة ساخنة جدا، ويُنصح بلف قطعة قماش حول الكمادة لحماية الجلد من الإصابة.

ويمكن تخفيف الألم الحاد باستخدام مسكنات الألم من مجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين أو الديكلوفيناك، كما يعد الباراسيتامول مفيدا في بعض الحالات.

وشدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة استمرار الآلام بعد اتخاذ هذه التدابير، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل وخز أوتنميل أو شلل في الذراع أو تورم الرقبة؛ حيث قد تنذر الآلام حينئذ بأمراض خطيرة.