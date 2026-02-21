غسّالة مبتكرة مزودة بروبوت من الصين.. وداعاً لمشكلة تنظيف النوافذ

أطلقت شركة إيكوفاكس الصينية روبوت تنظيف النوافذ Winbot W3 Omni الجديد، والذي يتمتع بقوة التصاق تبلغ 10000 باسكال لضمان التشغيل الآمن.

وأوضحت الشركة أن الجيل الجديد من روبوت تنظيف النوافذ يأتي بغسالة خاصة تطلق عليها إيكوفاكس اسم Vortex Wash، وهي عبارة عن حل للتنظيف التلقائي لقطع المسح المتسخة، والتي قامت الشركة الصينية بدمجها في القاعدة الأساسية، التي يبلغ وزنها 10 كجم حالياً.

وتقوم الغسالة الخاصة بتنظيف قطع المسح بواسطة 16 فوهة بالضغط العالي وبقوة 20 كيلو باسكال، وهناك أربعة أقراص تدور بسرعة 200 لفة/الدقيقة لتنظيف الألياف، وبعد ذلك يقوم المكشط بإزالة الماء المتسخ وترطيب وسادة المسح للاستعمال التالي، وبذلك لا تكون هناك حاجة لشطف وسادات المسح المتسخة يدوياً، وهو ما يعزز من أتمتة التنظيف الذكي للنوافذ.

ويتحرك روبوت التنظيف على الأسطح الزجاجية باستخدام تقنية WIN-SLAM 5.0 ويوفر سبعة أوضاع تنظيف مختلفة، وتشمل تنظيف الحواف والتنظيف السريع والتنظيف الموضعي والتنظيف المكثف، بينما تضمن تقنية TruEdge المزودة بفرش تنظيف صغيرة تنظيفاً فائقاً حتى الحواف.

ويتمتع روبوت تنظيف النوافذ الجديد Winbot W3 Omni بنظام حماية مكون من 12 مرحلة، ويضمن هذا النظام العديد من الوظائف، منها كابل توصيل 2 في 1 بمحطة الشحن مع آلية حماية من السقوط وقفل الطوارئ.

وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي يظل روبوت التنظيف مثبتاً على الزجاج لمدة تصل إلى 30 دقيقة.