5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب



قدم المركز الطبي في جامعة واشنطن خمسة إرشادات مهمة يمكن من خلالها الحفاظ على صحة القلب... وتالياً تلك النصائح:

التغذية الصحية

يشمل النظام الغذائي الصحي للقلب الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور. أما السكر المضاف والملح والأطعمة المقلية فيجب تناولها باعتدال، مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك اليومي من الملح جرامين إلى ثلاثة، أي ما يعادل ملعقة صغيرة تقريباً. كما يجب الإقلال من الدهون المشبعة قدر الإمكان.

الاسترخاء

يُحفز التوتر النفسي السلوكيات غير الصحية، ما يُزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لذلك، تُعد أساليب الاسترخاء الصحية مهمة مثل التأمل وتقنيات التنفس المُخففة للتوتر.

الرياضة

ينبغي ممارسة 150 دقيقة من رياضات قوة التحمل (المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة) المعتدلة أو 75 دقيقة من رياضات قوة التحمل الشديدة أسبوعياً، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات المعتدلة إلى الشديدة مرتين على أسبوعياً.

النوم المنتظم

يحتاج معظم البالغين إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلاً. وتُعد مواعيد النوم المنتظمة ضرورية للحفاظ على إيقاع نوم صحي. وتوفر الغرفة المظلمة والباردة أفضل بيئة للنوم.

فحص المؤشرات

ينبغي فحص المؤشرات الصحية مثل مستويات الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم بشكل دوري لدى الطبيب.