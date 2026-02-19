"شاتلز آند مور" تطلق تصاميم عصرية تعزّز التواصل بين الناس

مع حلول شهر رمضان الكريم، تُسلط "شاتلز آند مور" الضوء على إحدى قيم هذا الشهر الفضيل، وهي دفء التواصل بين الناس، من خلال الحملة التي أطلقتها بعنوان "مع بعضنا البعض"، والمُصمّمة خصيصاً لتحتفي بعمق الروابط الإنسانية. تواكب هذه الحملة الروح الرمضانية، من خلال إبرازها المنزل كمساحةٍ دافئة تجمع أفراد العائلات والأصدقاء، وتعزّز التواصل في ما بينهم، وتضمن قضاءهم أوقاتاً مميزة معاً.

مع الاتجاه السائد للتصميم المنحني الذي يُعتبر من أبرز سمات التصميم الداخليّ للعام 2026 على المستوى العالميّ، تُلقي هذه الحملة الضوء على الخطوط الانسيابية والأشكال الدائرية، وعلى دورها في تشكيل مساحاتٍ تنشر الراحة والدفء وتعزّز التفاعل البنّاء في أرجائها. يُظهر شعار " حول بعضنا نجتمع" التأثير الإيجابيّ للأشكال المُدروسة بدقّة على اللقاءات بين الناس وتفاعلهم داخل منازلهم ومع بعضهم البعض.

تتمحور حملة "مع بعضنا البعض" من "شاتلز آند مور" حول إضافاتٍ جديدة إلى تشكيلة Eclipse الراقية والمتميّزة بأشكالها الانسيابية والتناقض الدقيق والمتناغم بين المواد المستخدمة فيها. بفضل حوافها الدائرية وخطوطها الانسيابية الهادئة والتناغم المذهل بين عناصرها، تُضفي هذه التشكيلة لمسةً من الدفء والراحة على المساحات المشتركة في كل بيت.

كل قطعةٍ في تشكيلة Eclipse تنفرد بالحرفية العالية في تنفيذها، وبالاهتمام المبهر بأدقّ التفاصيل فيها، وبالجودة العالية والمتانة والراحة. تشمل هذه التشكيلة طاولة طعام، وكونسول، وطاولة قهوة، وطاولة جانبية، ورفاً للكتب، صُمّمت جميعها لتلاقي أجواء الضيافة في شهر رمضان، مع سهولة دمجها ضمن طبيعة الحياة اليومية، لتضفي لمسةً ملفتة من الرقيّ.

الدعامات المعدنية ذات اللون الذهبيّ الخافت تشكل أبرز ميزات التصميم في هذه التشكيلة، وتُضفي لمسةً مذهلة من الأناقة المنسجمة مع الخشب الأسود المشبع بطلاءٍ مقاوم لمختلف العوامل. أما التناغم بين الألوان والتواصل، وتُعزز بالتالي مشاعر الترابط التي تتميّز بها أيام الشهر الكريم.

تكتمل روعة هذه التشكيلة مع أريكة Samone المخصصة للجلسات الهادئة وذات الأجواء العصرية والمريحة، بفضل تصميمها الفريد الذي يوفّر مساحةً واسعة لاستضافة الضيوف، أو للاستمتاع بالاسترخاء. هذه الأريكة المُنجّدة باللون الصدئ الدافئ، بين الأحمر والبنّيّ، تضفي بُعداً خاصاً على المساحات والشكل الانسيابيّ فيُنتج نفحةً جماليةً راقيةً وبسيطةً في آنٍ معاً، فيما تحفّز الأشكال الدائرية على اللقاء في المنازل العصرية.

من خلال تشكيلة "مع بعضنا البعض"، تجمع "شاتلز آند مور" مجدّداً بين التصميم المتقن واللمسة الإبداعية التي تواكب العصر وتحاكي كل موسم، وتقدّم قطعاً لا تكتفي بإضفاء المزيد من الجمال على الديكورات الداخلية، بل تُعزز كذلك طبيعة الأوقات المشتركة التي تجعل من المنزل المكان الذي يحتضن المقيمين فيه وزوّارهم بالدفء والراحة.

استكشفوا ما تغتني به هذه التشكيلة عبر الموقع الإلكتروني: www.chattelsandmore.com أو زوروا متاجرنا خلال شهر رمضان المبارك.