في الأيام الأولى من رمضان.. كيف تتغلب على الصداع؟

لأسباب عدة، يعاني البعض من الصداع خلال الصيام، لاسيما في الأيام الأولى من شهر رمضان، مع تغير نمط الحياة، وقلة النوم، وكذلك الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، من الشاي إلى القهوة وغيرهما.

ومن أجل التغلب على الصداع، ينصح مختصون بضرورة الحرص على تناول وجبة السحور لإمداد الجسم بالطاقة، وتأخيرها قدر الإمكان، وأن تكون وجبة متكاملة ومتوازنة، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأملاح، وكذلك الغنية بالسكر، مثل الحلويات والمبالغة فيها.

كما ينصح بتناول كميات كافية من المياه ما بين وجبتي الإفطار والسحور، لتعويض ما فقده الجسم خلال فترات الصيام بساعاتها الطويلة.

ويأتي تنظيم النوم، على رأس الإرشادات التي تحمي من الصداع خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً أن البعض يعمدون إلى السهر حتى وقت السحور، وربما لا ينالون سوى ساعات قليلة من الراحة، ما يتسبب بقلة التركيز، وبالتالي المعاناة من الصداع.