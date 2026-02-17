الاستراحة من الشاشات في مقدمتها.. نصائح للتغلب على جفاف العين
يعد جفاف العين من المتاعب الصحية الشائعة.. فما أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذين السؤالين، قال مركز OGS لطب العيون بألمانيا أن جفاف العين يرجع إلى الأسباب التالية:
- الجلوس طويلاً أمام الشاشات: عند النظر إلى الشاشة لفترة طويلة، ترمش العين بشكل أقل، ما يؤدي إلى انخفاض ترطيب سطح العين.
- ارتداء العدسات اللاصقة لسنوات قد يضعف الطبقة الدمعية ويؤدي إلى جفاف العين.
- التقدم في السن، لاسيما لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية.
- يعد جفاف العين عرضاً مصاحباً للعديد من الأمراض المزمنة مثل داء السكري والروماتيزم واضطرابات الغدة الدرقية.
- التغيرات المستمرة بين البرد القارس في الخارج والهواء الدافئ في الداخل خلال فصل الشتاء.
ولمواجهة جفاف العين، أوصى المركز الألماني باتخاذ التدابير المهمة التالية:
- أخذ فترات راحة منتظمة مع رمش العينين بوعي أثناء الجلوس أمام الكمبيوتر أو الاستلقاء على الأريكة مع جهاز لوحي.
- استخدام الدموع الاصطناعية، وهي قطرات للعين تُباع بدون وصفة طبية تعمل على تكملة أو تثبّيت الطبقة الدمعية الطبيعية.
- في الحالات الشديدة قد يحتاج المرضى إلى قطرات عين بوصفة طبية.
