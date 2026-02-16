«بي واي دي» تطلق سيارة جديدة

أطلقت شركة «بي واي دي» سيارة كهربائية جديدة تنتمي إلى فئة السيارات المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية Atto 3 Evo الجديدة تعتمد على منصة E-Platform 3.0 المطورة بتقنية 800 فولت، ما يتيح قدرات شحن أعلى.

وبشكل قياسي تم تزويد السيارة الكهربائية ببطارية بسعة 75 كيلووات/ساعة، والتي تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة حتى 220 كيلووات، ما يسمح بشحن البطارية من 10 إلى 80٪ خلال نحو 25 دقيقة.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة الجديدة بنظام دفع خلفي بقوة 230 كيلووات/313 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 380 نيوتن متر.

وتتسارع هذه النسخة من صفر إلى 100 كلم/س خلال 5ر5 ثانية، بينما يصل مدى القيادة إلى 510 كلم.

كما تتوفر السيارة بنظام دفع رباعي يعتمد على سواعد محركين بقوة 330 كيلووات/449 حصان، مع عزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر.

وتتسارع هذه النسخة من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 9ر3 ثانية مع مدى قيادة يبلغ نحو 470 كلم.

وتبلغ قدرة السحب في النسختين 5ر1 طن، كما يتوفر نظام V2L بشكل قياسي لتغذية الأجهزة الكهربائية الخارجية.

ومن الناحية العملية، تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1360 لتراً، بالإضافة إلى صندوق أمامي تحت غطاء المحرك بسعة 101 لتر.

كما شهدت المقصورة الداخلية تحديثاً واضحاً وتأتي بتصميم أكثر ترتيباً، مع شاشة عدادات رقمية بقياس 8ر8 بوصة، بينما يحتفظ نظام الملتيميديا بالشاشة قياس 6ر15 بوصة مع دمج خدمات جوجل ونظام تحكم صوتي متطور.

وتأتي السيارة Atto 3 Evo الجديدة مجهزة بسبع وسائد هوائية ونظام متكامل من أنظمة المساعدة يشتمل على مثبت سرعة متوائم، وتحذير حركة المرور العرضية، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام الحفاظ على المسار.