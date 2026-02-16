أعراض إصابة العين بالمياه الزرقاء.. عواقب إهمالها وخيمة

أفادت الجمعية الألمانية للمساعدة الذاتية لمرضى الجلوكوما بأن المياه الزرقاء (الجلوكوما) تندرج ضمن أمراض العيون الشائعة، والتي تهدد بالعمى في حال عدم علاجها؛ لأنها تُصيب العصب البصري.

وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بالجلوكوما تكمن في ارتفاع ضغط العين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقِصر النظر الشديد، بالإضافة إلى العامل الوراثي والتقدم في السن (فوق 40 عاماً).

وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة بالجلوكوما في تشوش الرؤية، وربما رؤية هالات حول الأضواء، والشعور بألم في العين واحمرار العين، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الصداع الشديد والشعور بالغثيان والقيء.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل قطرات العين والعلاج بالليزر.