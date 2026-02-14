هل يتعين على مرضى السكري تجنب الخبز «الأبيض» تماماً.. وما البديل؟

أفادت منظمة طبية ألمانية بأنه لا يتعين على مرضى السكري تجنب المخبوزات تماماً، كالخبز والفطائر، رغم احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وإنما ينبغي تناول الأنواع المناسبة.

وأوضحت منظمة diabetesDE المعنية بصحة مرضى السكري أنه ينبغي لمرضى السكري تناول المخبوزات المصنوعة من الحبوب الكاملة؛ حيث إنها غنية بالألياف الغذائية، والتي تعمل على رفع مستوى السكر في الدم ببطء مقارنةً بالمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ولا يقتصر الأمر على مرضى السكري، الذين يستفيدون من اختيار الخبز بعناية، بل تُشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني يزداد أيضاً عند تناول الأطعمة المُصنّعة بكثرة.

وخلصت دراسة أوروبية واسعة النطاق أجرتها جامعة كامبريدج وكلية إمبريال كوليدج لندن، وشملت أكثر من 300 ألف مشارك، إلى أن المنتجات المُصنّعة قد تُزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض. ويشمل ذلك العديد من المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض المُكرّر مثل الكرواسون والمعجنات الحلوة والفطائر البيضاء.