سيارة مثالية للعائلات.. تويوتا تطلق أقوى موديلاتها الكهربائية

أطلقت شركة تويوتا سيارة جديدة، وصفتها الشركة اليابانية بأنها تعد أقوى موديلاتها الكهربائية حتى الآن، مشيرة إلى أن السيارة bZ4X Touring الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تأتي بطول 83ر4 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 670 لتراً، ما يجعلها مثالية للعائلات.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 165 كيلووات/224 حصان، والذي تتضافر جهوده مع نظام الدفع الأمامي، أو على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 280 كيلووات/380 حصان مع نظام الدفع الرباعي، لتصبح أقوى سيارة كهربائية من تويوتا حتى الآن.

وتتوفر للسيارة بطارية ليثيوم-أيون بسعة 7ر74 كيلووات ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 591 كلم في نسخة الدفع الأمامي، في حين يتراوح مدى القيادة بين 479 و528 كلم في نسخة الدفع الرباعي.

وتشتمل السيارة bZ4X Touring الكهربائية على مضخة حرارية ونظام تهيئة مسبقة للبطارية، يعمل على تحسين مدى القيادة وأداء الشحن حتى في الظروف الباردة، إلى جانب نظام ملاحة ذكي يختار نقاط الشحن الأمثل أوتوماتيكياً.

ويمكن لنسخة الدفع الرباعي سحب حتى 1500 كجم، كما توفر وضعين للطرق الوعرة، بينما يقوم نظام Grip-Control بضبط السرعة أوتوماتيكياً بحسب ظروف الطريق.

وتتميز السيارة الجديدة بمظهر مفتول العضلات مع لمسات سوداء على أقواس العجلات والعجلات والسقف، وتتألق بلون برونزي لامع.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على مصابيح Matrix LED وشاشة 14 بوصة وكاميرا خلفية ونظام ملاحة Toyota Smart Connect، بالإضافة إلى إضاءة محيطية وتدفئة المقاعد الأمامية والعجلة ونظام Smart-Key، إلى جانب عجلات سبائك خفيفة 18 بوصة وأنظمة مساعدة السلامة (Toyota Safety Sense).