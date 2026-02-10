طريقة احتيالية على WhatsApp.. خبراء يحذرون من «الاقتران الوهمي»

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من فتح الروابط المرسلة من الغرباء في تطبيق التراسل الفوري «واتس آب»، مشدداً على ضرورة توخي الحرص والحذر عند تلقي رسائل من الأصدقاء والأقارب قد تتضمن محتوى يثير اهتمام المستخدم، وغالباً ما تكون مصحوبة برابط.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذه الرسائل قد لا تكون مرسلة من الأصدقاء والأقارب على الإطلاق، ولكنها من القراصنة والمحتالين، الذين تمكنوا من الوصول إلى حساب «واتس آب» ويسعون إلى اختراقه.

وتزداد الأمور خطورة عندما يؤدي النقر على الرابط المعني إلى موقع إلكتروني يطلب من المستخدم تأكيد هويته عن طريق رقم الهاتف تحديداً، وتتشابه هذه المواقع حالياً بشكل مضلل مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل «فيس بوك».

وإذا قام المستخدم بالإفصاح عن رقم هاتفه على هذه المواقع، فإنه يتيح للقراصنة إمكانية إعادة توجيهه إلى «واتس آب» وتفعيل خاصية «ربط الجهاز برقم الهاتف»، وبعد ذلك تقوم خدمة «واتس آب» بإرسال كود الاقتران المكون من 8 أرقام عن طريق رسالة نصية قصيرة SMS.

وعندما يقوم أي شخص بإدخال كود الاقتران على مواقع تصيد البيانات، وبالتالي يتم تمريره إلى القراصنة، فإنه بذلك يتيح لهم ربط جهاز بحسابه الخاص عن بُعد، وبالتالي يتمكن القراصنة من الوصول إلى جميع الرسائل والميديا وجهات الاتصال، وتعرف هذه الطريقة الاحتيالية باسم «الاقتران الوهمي».

ونصح الخبراء الألمان المستخدم بضرورة التحقق من الأجهزة المرتبطة بحسابه بصورة منتظمة، ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال إعدادات «واتس آب» ضمن «الأجهزة المرتبطة»؛ حيث يمكن هنا إلغاء تسجيل الدخول في أي وقت.

من جانبها، أشارت شركة ميتا إلى أنه يتم إلغاء تسجيل دخول الأجهزة المقترنة أوتوماتكياً إذا لم يتم استعمالها لمدة 30 يوماً.