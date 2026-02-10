فحوصات دم بسيطة تُنبئ بالأمراض المزمنة مبكراً.. عبر 7 مؤشرات

قال معهد كارولينسكا في ستوكهولم إن خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة يرتفع مع التقدم في السن، مشيراً إلى أن العديد من الأمراض المزمنة في الشيخوخة ترجع إلى أسباب مشتركة؛ حيث يفقد الجسم تدريجياً مخزونه من الطاقة وتشيخ وظائف الخلايا، كما يزداد الالتهاب ويختلّ توازن إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا.

وحدد الباحثون سبعة مؤشرات مختبرية قد تُشير إلى احتمالية الإصابة بأمراض متعددة في مراحلها المبكرة، مستندين إلى بيانات من دراسة (SNAC-K) طويلة الأمد، التي خضع فيها كبار السن لفحوصات دورية منذ عام 2001، وتم أخذ عينات دم من 2247 مشاركاً، وعلى مدار الـ15 عاماً التالية أُصيب العديد منهم بأمراض مزمنة متعددة.

ووجد الباحثون سبعة مؤشرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعدد الأمراض:

- بروتين GDF15: بروتين إجهاد يرتفع مستواه مع اختلال وظائف الميتوكوندريا.

- سيستاتين C: مؤشر على وظائف الكلى، وعلامة على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- قيمة HbA1c: مؤشر على اضطراب استقلاب الجلوكوز.

- اللبتين والأنسولين: مؤشران مهمان لأيض الدهون والجلوكوز.

- سلسلة نيوروفيلامنت الخفيفة (NfL) تشير إلى موت الخلايا في الدماغ، وترتبط بزيادة القابلية للإصابة بالاضطرابات النفسية العصبية.

- ارتبط ارتفاع مستوى إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز (GGT) وانخفاض مستوى الألبومين بتطور أسرع للمرض، ربما بسبب خلل في وظائف الكبد.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المؤشرات المختبرية تتيح إمكانية تحديد الأفراد المُعرضين لخطر كبير باستخدام فحوصات دم بسيطة، ما يسمح بالتدخل المبكر في المستقبل.