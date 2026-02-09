متاجر "بريمارك" تكشف عن مواقع فروعها الثلاثة في دبي

تفتتح سلسلة متاجر "بريمارك" العالمية ثلاثة فروع في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وستتوزع هذه المتاجر في دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر.

وسيفتح فرع دبي مول أبوابه في 26 مارس المقبل، بينما سيفتح فرع مردف سيتي سنتر أبوابه للمتسوقين خلال شهر أبريل المقبل، على أن يُفتتح فرع مول الإمارات في شهر مايو المقبل.

وتأسست "بريمارك" عام 1969 في دبلن، وحققت نموًا واسعًا لتصبح واحدة من أبرز سلاسل الأزياء السريعة، مع أكثر من 460 فرعًا في 17 دولة، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة. وتمثل هذه الفروع الجديدة أول دخول للعلامة التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتوظف "بريمارك" أكثر من 80 ألف شخص، وتقدم تشكيلة متنوعة تشمل الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال، إلى جانب المنتجات المنزلية ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والأحذية، وجميعها بأسعار في متناول الجميع.