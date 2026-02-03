دراسة واسعة النطاق تعدّد فوائد الشاي الصحية.. وتؤكد: يقي من هذه الأمراض

يتمتع الشاي بفوائد عدة، بفضل احتوائه على مواد مثل البوليفينولات، بما في ذلك الكاتيكينات، والتي تُعزز الصحة.

وأورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن دراسة علمية واسعة النطاق تشير إلى أن تناول الشاي بانتظام يقي من الأمراض التالية: أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يمكن أن يُساهم الشاي في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والسمنة، وداء السكري، وأنواع مُختلفة من السرطان.

كما اكتشف الباحثون أدلة على فوائد الشاي للوظائف الإدراكية وتقليل فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن والحد من العمليات الالتهابية. ووجدت دراسات علمية أن مُستهلكي الشاي لديهم مُعدل وفيات أقل بشكل عام.

ووجد الباحثون أيضاً أن الشاي يكون مفيداً للصحة بشكلٍ خاص عند تحضيره طازجاً وتناوله بانتظام، مشيرين إلى أن الشاي يفقد فوائده عند معالجته بشكلٍ مُفرط، وينطبق ذلك على سبيل المثال على الشاي المُعبأ أو شاي الفقاعات، اللذين غالباً ما يحتويان على مُحليات صناعية ومواد حافظة وإضافات أخرى.