وصفة لتحسين صحة القلب.. صعود 50 درجة يتمتع بتأثير مماثل للمشي 10000 خطوة

أوردت المجلة العلمية «تصلب الشرايين» أن صعود الدرج يساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن صعود 50 درجة على الأقل يومياً يتمتع بتأثير وقائي مماثل للمشي 10000 خطوة يومياً، وذلك وفقاً لما توصلت إليه دراسة حديثة.

وحسب الدراسة، يرتبط صعود الدرج يومياً بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20٪؛ حيث إنه يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي وخفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار.

وحسب الباحثون هذه النسبة باستخدام بيانات من البنك الحيوي البريطاني شملت 450 ألف بالغ تمت متابعتهم لمدة 5ر12 عاماً في المتوسط. وركزت الدراسة على أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية ومشاكل القلب الحادة.

وعلى الرغم من أن الهدف الشائع المتمثل في المشي 10000 خطوة يومياً ليس بالأمر السهل على الكثيرين، إلا أن صعود 50 درجة يمكن القيام به بسهولة تامة تقريباً. ويُعد صعود الدرج لفترات قصيرة وبكثافة عالية وسيلة فعّالة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية واستقلاب الدهون، خاصةً لمن لا يستطيعون تلبية التوصيات الحالية للنشاط البدني.