عندما يتغير لون الموز من الأصفر إلى البني.. لهذه الأسباب تجنبوا الناضج جداً

أفادت هيئة الصحة وسلامة الغذاء في ولاية بافاريا الألمانية بأنه عندما يتغير لون الموز من الأصفر إلى البني، ينتج الكحول من خلال التخمر الطبيعي، مشيرة إلى أنه كلما طالت مدة نضج الموز، زادت نسبة الكحول فيه.

وأوضحت الهيئة أن أعلى قيمة تم قياسها كانت 37ر7 جرام لكل كيلوجرام، محذرة من عواقب التسمم الكحولي عند تناول الموز الناضج جداً. لذا ينبغي على الفئات الأكثر عُرضة للخطر، مثل الرضع والأطفال الصغار، تجنب الموز الناضج جداً.

وأضافت الهيئة أن الكحول يتبخر أثناء الخبز والطهي، لافتة إلى إمكانية إنقاذ الموز الناضج جداً، على سبيل المثال، من خلال استخدامه في إعداد الكعك والفطائر.

ويعد الموز الأخضر مصدراً غنياً بالألياف الغذائية؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من النشا. ويحتوي الموز الأخضر غير الناضج على كمية كبيرة من النشا المقاوم، وهو نشا لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة، ويعمل كألياف غذائية. ويُعزز هذا النشا صحة الأمعاء ويُبطئ ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ولكن مع نضوج الموز، يتحول هذا النشا إلى سكر بواسطة الإنزيمات. ولذلك، يتميز الموز الأصفر بمذاقه الحلو، ويُوفر طاقة سريعة الامتصاص.