كيف تتغلب على الشعور بنوبات الجوع الشديد؟.. خبراء تغذية يقدمون وصفات ذهبية

قدم خبراء المركز الاتحادي للتغذية في ألمان نصائح مهمة تساعد على تجنب نوبات الجوع الشديد، وفي مقدمتها الحرص على تناول ثلاث وجبات رئيسة متوازنة ومشبعة يومياً، وعدم إهمال أي منها، وينبغي أن تتضمن هذه الوجبات الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات؛ إذ تساعد هذه العناصر في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم لفترة أطول.

ومن المفيد أيضاً تناول وجبات بينية صحية مثل: زبادي طبيعي قليل الدسم مع فواكه طازجة، أعواد خضار نيئة مع صوص مصنوع من جبن قريش قليل الدسم وأعشاب، مكسرات غير مملحة. ونظرا لغناها بالسعرات الحرارية، يُفضل عدم تناول أكثر من حفنة، والإقلال من الوجبات الخفيفة الحلوة.

وفي المقابل، ينبغي الإقلال من الوجبات الخفيفة الحلوة مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس قدر المستطاع؛ لأنه عند تناولها يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم ينخفض بنفس السرعة بعد ذلك، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد.

ولا يعني ذلك أن يحرم المرء نفسه من الحلويات والأطعمة الدهنية، بل على العكس تماماً؛ فمثل هذه المحظورات قد تُزيد من الرغبة في تناولها. والحل الأمثل هو تناول كميات صغيرة من حين لآخر، حفنة على الأكثر ضمن النظام الغذائي.