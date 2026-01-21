هل نثق أكثر في إجابات شات جي بي تي أم جيميناي أم بيربليكسيتي؟.. هذه نتيجة اختبار الـ40 سؤالاً

تقدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إجابة جاهزة لكل شيء في لمح البصر، غير أن المعلومات ليست دائماً صحيحة، وفقاً لاختبار أجرته منظمة «ويتش؟» البريطانية لحماية المستهلك.

وخضعت ستة روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاختبارٍ شمل 40 سؤالاً في مجالات المال والقانون والصحة والتغذية، بالإضافة إلى حقوق المستهلك والسفر، ثم قام الخبراء بتقييم جودة الإجابات. وأظهرت نتائج الاختبار أن معظم روبوتات الدردشة تؤدي أداءً جيداً، لكن لا يمكن الوثوق بأي منها ثقة عمياء.



وحقق روبوت Perplexity أفضل أداء بنسبة 72% من الإجابات الصحيحة، يليه روبوت AI Mode من جوجل بنسبة 70%، ثم جوجل Gemini بنسبة 68%، ثم مايكروسوفت Copilot بنسبة 67%، وChatGPT بنسبة 65%، في حين جاء روبوت ميتا AI في المرتبة الأخيرة بنسبة 54%.

وبحسب نتائج الاختبار، تجاهل الذكاء الاصطناعي أحياناً الاختلافات الإقليمية أو أوصى بسلوكيات محفوفة بالمخاطر أو قد تكون غير قانونية، بينما اعتمدت إجابات أخرى على مصادر مشكوك فيها أو قديمة أو أغفلت البدائل المجانية للخدمات المدفوعة أو قللت من شأن حقوق المستهلك.

وتالياً ثلاث نصائح لاستخدام إجابات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر أماناً:

- راجع كل إجابة من إجابات الذكاء الاصطناعي بدقة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بموضوعات مالية أو قانونية أو صحية مهمة.

- اسأل الذكاء الاصطناعي دائماً عن مصادره، واستشر خبيراً آخر.

- صغ أسئلة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة قدر الإمكان، وقدّم أكبر قدر ممكن من المعلومات الأساسية؛ حيث يسهم ذلك في تحسين الإجابات بشكل ملحوظ.