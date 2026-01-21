7 أعراض تنذر بأن الرئة في خطر.. تتطلب استشارة الطبيب فوراً

أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن سرطان الرئة يندرج ضمن أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، مشيرة إلى أن التدخين يعد سبباً رئيسياً للإصابة به.

وأوصت الهيئة باستشارة الطبيب على وجه السرعة في حالة الاشتباه في الإصابة بسرطان الرئة، وذلك عند ملاحظة الأعراض التالية:

سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، سعال مصحوب بالدم، آلام مستمرة في الصدر، ضيق في التنفس، التهابات متكررة في الصدر، فقدان وزن غير مبرر، والتعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وللحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ينبغي الإقلاع عن التدخين.