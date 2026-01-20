أخصائية نفسية تحذر من عدم النوم الكافي: على المدى الطويل عواقبه وخيمة

وصفت أخصائية الطب النفسي والعلاج النفسي والطب النفسي الجسدي الألمانية بيترا بيشونر النوم بأنه يعد بمثابة «جلسة علاج يومية للدماغ»، محذرة من أنه إذا لم يحصل المرء على الراحة الكافية ليلاً، فقد يختل التوازن النفسي بسرعة، ويصبح التعامل مع الضغط النفسي أكثر صعوبة.

وأضافت الخبيرة الألمانية أنه قد تترتب على ذلك عواقب وخيمة، خاصة على المدى الطويل؛ فالذين ينامون قليلاً أو بشكل متقطع لفترات طويلة، يكونون أكثر حساسية للضغط النفسي وأكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب أو القلق، كما يتأثر التعلم والأداء سلباً بقلة النوم المستمرة.

وأوضحت بيشونر أنه يمكن تعزيز النوم الصحي باتخاذ التدابير التالية:

- امنح عقلك وقتاً كافياً للاسترخاء قبل النوم.

- اعتبر الليل مرحلة محمية للراحة والتجدد.

- حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة.

- اجعل غرفة نومك مظلمة.

- تجنب الشاشات والضوء الساطع في الساعات، التي تسبق النوم.

- دوّن مخاوفك أو مهامك قبل النوم إذا كنت تميل إلى التفكير المفرط.

- يمكن في بعض الحالات تناول الحبوب المنومة، ولكن يجب تناولها مؤقتاً وتحت إشراف طبي.

وأشارت بيشونر إلى أنه يتم تشخيص اضطراب النوم عندما تتكرر صعوبات النوم أو الاستمرار فيه بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، وتؤثر بشكل ملحوظ على الصحة خلال النهار.

وتتمثل أعراض نقص النوم في صعوبة النهوض من السرير صباحاً، وصعوبة التركيز في منتصف النهار، والتفكير المستمر أثناء النوم أو الاستيقاظ ليلاً مع تسارع دقات القلب.