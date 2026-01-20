خبر سار لأولياء الأمور.. توسيع نطاق الرقابة الأبوية على الإنترنت

وسعّت منصة يوتيوب نطاق أدوات الرقابة الأبوية لحسابات الأطفال والمراهقين، ويشمل ذلك وظائف جديدة تُسهّل على الآباء إدارة أنشطة أطفالهم على الإنترنت وتقييد المحتوي لكي يناسب الفئات العمرية المختلفة.

وأوضحت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» الألمانية أن أحد هذه التعديلات يرتبط بمقاطع الفيديو القصيرة الشائعة، والتي تعرف باسم «Shorts»، وهي عبارة عن مقاطع الفيديو القصيرة العمودية، التي تشبه مقاطع منصة تيك توك.

ويمكن للآباء حالياً تحديد مدة مشاهدة الأطفال اليومية لمقاطع الفيديو الصغيرة على منصة يوتيوب Shorts، علاوة على أنه يمكن حظرها تماماً لفترة مؤقتة على الأقل.

ويمكن القيام بذلك في تطبيق يوتيوب عن طريق فتح قائمة الإعدادات/مركز العائلة/الرقابة الأبوية/اختيار حساب الطفل أو المراهق، ثم تحديد مدة المشاهدة اليومية: - على سبيل المثال 15 دقيقة، 30 دقيقة، أو الإيقاف بعد 0 دقيقة.



وتعتبر رسائل التذكير من الإعدادات الأخرى، التي تساعد على تنظيم الروتين اليومي، ومن ضمن هذه الرسائل: «خذ استراحة»: تذكر المستخدم بضرورة التوقف بعد الاستخدام المطول لمنصة يوتيوب، «وقت النوم»: تساعد هذه الرسالة على إغلاق التطبيق مساءً.

ويمكن للمستخدم العثور على هذه الخيارات في أدوات الرقابة الأبوية في مركز العائلة، الذي يتيح له إدارة جميع إعدادات حسابات الأطفال والمراهقين بشكل مركزي، مثل تحديد الفئات العمرية وعرض الحسابات والتبديل بين حسابات الأطفال المتعددة.

وتتوفر أيضاً بدائل أخرى؛ حيث يمكن للآباء الاعتماد على تطبيق الرقابة الأبويةFamily Link من جوجل لتعديل إعدادات حسابات الأطفال أو المراهقين، وهو ما يؤثر بدوره على حسابات اليوتيوب. كما يتوفر تطبيق يوتيوب Kids للأطفال دون سن 13 سنة، ويأتي مزوداً بقيود مسبقة.