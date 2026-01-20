«دبي للموضة» يستهل موسمه الجديد بأناقة إيطالية فاخرة

مواصلاً ترسيخ مكانته كمنصّة عالمية للابتكار والإبداع، يعود أسبوع دبي للموضة، في الأول من الشهر المقبل، عبر برنامج حافل لفعاليات نسخة خريف وشتاء 2026 - 2027، التي تُقام في حي دبي للتصميم حتى السادس من فبراير المقبل.

وتوفر نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027 منصّة رائدة لتسليط الضوء على المواهب المحلية الناشئة وألمع علامات الأزياء في المنطقة، إضافة إلى نخبة من المصمّمين المبدعين من أنحاء العالم، بما في ذلك إيطاليا والهند وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام، وستفتتح دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «ألبرتا فيرّيتي» فعاليات الموسم، التي لن تقتصر على منصّات العرض في حي دبي للتصميم فحسب، بل ستتخطّاها لتشمل أيضاً عروض الأزياء الحصريّة وحفلات العشاء الخاصّة وفعاليات إطلاق المجموعات الحصريّة لنخبة من علامات الأزياء العالمية.

ويُنظَّم أسبوع دبي للموضة من قبل حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع التابعة لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، بهدف دعم وتمكين المصممين وتسريع نموهم على الساحة العالمية.

وتشهد نسخة خريف وشتاء 2026 - 2027 مشاركة عدد من العلامات (الأعضاء الدائمون في لجنة أسبوع دبي للموضة)، إلى جانب علامات ومواهب جديدة من دول عدة.

من ناحيتها، قالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إن «أسبوع دبي للموضة يعكس مكانة الحي منصةً عالميةً لتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس»، مشيرة إلى أن النسخة المقبلة تبني على نجاحات الدورات السابقة، وتعزز التواصل بين المصممين وجهات البيع بالتجزئة، بما يتيح فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضافت: «يسرّنا أن نرحّب بعلامات كانت قد شاركت سابقاً في أسبوع دبي للموضة ومجموعة جديدة من علامات الأزياء وغيرها من الجهات ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سُبُل التواصل بين المصمّمين وجهات البيع بالتجزئة، وتوفير فرص جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال هذا الحدث البارز».

وتابعت: «يعكس التنوّع الغني الذي نشهده مع كلّ نسخة من أسبوع دبي للموضة، إلى جانب الإقبال المتزايد عليه، اهتمامات وتفضيلات عشّاق الموضة من حول العالم، ويأتي تنظيم مثل هذا الحدث العالمي في دبي ترسيخاً لمكانتها الرائدة وجهةً عالميةً للموضة والإبداع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، محمد عقرة، إن توقيت تقديم العروض أصبح عنصراً مؤثراً في صناعة الموضة العالمية، مشيراً إلى أن أسبوع دبي للموضة يسهم في تعزيز الحوار العالمي، وتحقيق نتائج تجارية أفضل للمصممين، وترسيخ دور دبي منصةً لانطلاق المواهب الإبداعية إلى الأسواق الدولية.

منصات بارزة

يستقطب برنامج الجهات الراغبة في الشراء، بالنسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، مجموعة من أبرز منصات ومتاجر الأزياء العالمية، بهدف دعم العلامات الناشئة والنامية ذات الإمكانات الدولية، وتعزيز مكانة أسبوع دبي للموضة منصة استراتيجية لاكتشاف الجيل الجديد من علامات الأزياء.

• 6 أيام تتواصل فيها الفعاليات والعروض التي تنطلق مطلع فبراير المقبل.

خديجة البستكي:

• الحدث يعكس مكانة حي دبي للتصميم منصةً عالميةً لتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس.