الجينز يطل بلون محايد في الشتاء

يطل البنطال الجينز باللون الرمادي في شتاء 2026 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس تفرد أسلوبها، حسب خبراء مجلة «إيلي» المعنية بالموضة والجمال.

وأضافت المجلة أن الجينز الرمادي يطل بلون موحد، ليضفي على المظهر لمسة أناقة كلاسيكية، أو يطل بمظهر مُهترئ ليضفي على المظهر طابعاً جريئاً.

وأوضحت أن الجينز الرمادي يمتاز بسهولة تنسيقه، إذ يمكن تأكيد الطابع البسيط والمحايد للرمادي من خلال تنسيقه مع قطع فوقية ذات ألوان هادئة مثل البني والبيج.

كما يمكن إضفاء لمسة جاذبية على الجينز الرمادي، من خلال تنسيقه مع قطع فوقية تزهو بألوان الباستيل الحالمة، مثل الأزرق السماوي أو الوردي أو البرتقالي.