مختصون يحذّرون من مادة في رغوة تثبيت الشعر

حذّر مختصون من أن بعض منتجات رغوة تثبيت الشعر تحتوي على مادة «عطر المسك الاصطناعي» (جالاكسوليد) الضارة بالصحة، وفقاً لنتائج اختبار أجرته مجلة «أوكو تست» الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات.

وتتراكم مادة «جالاكسوليد» في الأنسجة الدهنية البشرية، وأُثيرت حولها أخيراً شبهات بأنها مُخلّة بالهرمونات، كما تجري حالياً إعادة تقييمها من قبل الاتحاد الأوروبي مع احتمال تصنيفها على أنها مادة «مُسرطنة»، وإضافة إلى ذلك تتراكم هذه المادة في البيئة أيضاً، وقد تُلحق ضرراً بها.