نصائح للعناية بالبشرة في الأوقات الباردة

يُشكل فصل الشتاء تحدياً كبيراً للبشرة، إذ تتعرض للجفاف والشد بفعل انخفاض درجات الحرارة، فكيف يمكن العناية بها في الأوقات الباردة؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن البشرة في الشتاء تحتاج إلى كريمات غنية بالدهون ذات أساس «ماء في زيت».

وكبديلٍ يمكن استخدام زيوت البشرة التجميلية، خصوصاً الكريمات الغنية بالدهون ذات أساس «الزيت في الماء»، وما يُسمى «كريمات البرد» للاستخدام الخارجي، وهي كريمات تتميز بقوامها الغني للغاية بالدهون.

ويمكن للمرأة أيضاً استخدام كريم العناية الليلية خلال النهار في فصل الشتاء؛ حيث عادةً ما تكون الكريمات الليلية أغنى بالدهون من كريمات العناية النهارية، وأشارت «هاوت.دي» إلى أنه من المفيد تقشير الوجه بانتظام في فصل الشتاء لإزالة خلايا الجلد الميتة، مع مراعاة استخدام مستحضرات تقشير لطيفة على البشرة.