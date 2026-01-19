«لاند روفر» تطلق إصدارات خاصة من أيقونتها المستوحاة من لندن

أطلقت شركة لاند روفر إصدارات خاصة من أيقونتها Range Rover Velar والمستوحاة من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص Belgravia Edition يمتاز بعجلات من سبائك معدنية مصقولة قياس 20 بوصة بطلاء أسود، مع لمسات من الجرافيت وشعار Belgravia، وإضاءة داخلية تحمل شعار Belgravia، بالإضافة إلى سقف معدني.

أما المقصورة الداخلية فتتألق بجلد محبب مع خياطة متباينة، كما يتوفر خيار ترقية إلى جلد «وندسور». وتشمل التجهيزات القياسية شاشة Head-up ونظام صوتي «ميريديان». وتُكمل ألواح عتبات الأبواب والشعار الداخلي طابع Belgravia.

ويتوفر هذا الإصدار الخاص الجديد نظير سعر يبدأ من 80 ألف و200 يورو.

أما الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin فيمتاز بطبقة حماية للطلاء بلمسة نهائية ساتانية، مع سقف مطلي باللون الأسود، بالإضافة إلى عجلات مصقولة قياس 21 بوصة. وتكتمل هذه الميزات بتصميم خارجي أسود ونظام تعليق مُتوائم.

ويبدأ سعر هذا الإصدار الخاص الذي يقتصر إنتاجه على 400 نسخة فقط، من 98 ألف و600 يورو.

يشار إلى أن (Belgravia) هو حي سكني راق يقع في غرب وسط لندن، ويتميز بمنازله الأنيقة ذات الواجهات البيضاء المطلية بالجص.