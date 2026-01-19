4 نصائح تحمي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. الوزن الطبيعي في المقدمة

ذكر موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه يمكن الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، والتي تشمل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية ومرض الشريان التاجي ومرض الشريان التاجي، الذي يتطلب تدخلاً جراحياً (إعادة التروية التاجية).

وأوضح خبراء الموقع أنه يمكن الوقاية من أمراض القلب من خلال اتباع نمط حياة صحي يتمثل في أربع خطوات ذهبية: - الوزن الطبيعي: مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 25 كجم/م2.

- نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن: ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة لمحتواها العالي من الألياف الغذائية المفيدة للصحة، مع تفضيل الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، فضلاً عن الإقلال من السكريات والدهون والاستغناء عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

- ممارسة الرياضة بشكل كافٍ: بمعدل 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو بمعدل 75 دقيقة من التمارين الشديدة أسبوعياً.

- الإقلاع عن التدخين والكحوليات.