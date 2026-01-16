أمنيات تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها بحفل استثنائي في ذا لانا

بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، رسّخت أمنيات هذه المحطة من مسيرتها عبر تجربة خاصة في ذا لانا، مجموعة دورشيستر كوليكشن، دبي، تعبّر عن فلسفتها في التصميم والدقة وفن الارتقاء.

وامتدت الفعالية لتتوزّع بسلاسة عبر مختلف مرافق ذا لانا الحائزة على جوائز، بما في ذلك الوجهات الذوقية الراقية مثل Riviera by Jean Imbert وJara by Martín Berasategui، وصولاً إلى High Society في المستوى العلوي، بإطلالاته البانورامية على منطقة برج خليفة، في تعبير متكامل عن مسيرة أمنيات على مدى عقدين في إعادة صياغة مفهوم العيش فائق الفخامة، من خلال التصميم المتقن وتجارب معيشية مُصمَّمة بعناية.

شكّلت الأمسية محطة ختامية لاحتفالات أمنيات بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، حيث التقت كبار الشخصيات ونخبة الضيوف والشركاء في تجربة صُمّمت كتدفّق متكامل عبر مساحات الفندق. تنقّل الحضور بسلاسة بين المحطات المختلفة، في مشهدٍ تفاعلت فيه العروض الفنية واللحظات الحيّة مع المكان، لتمنح كل مساحة إيقاعها الخاص.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول الضيوف إلى الردهة، تشكّلت التجربة كعالم متكامل يحيط بالحضور في كل تفاصيله، ويمتد بسلاسة عبر مختلف أرجاء المكان.

وتدفّقت أجواء الاحتفال عبر مطعمي Riviera وJara مع تنقّل طاقم الضيافة بين الحضور لتقديم تجارب تذوّق مُنتقاة بعناية، وتُوّجت الأمسية في High Society، الوجهة التي تستعرض أفق دبي، حيث اجتمع الضيوف لمتابعة عرض رئيسي على المسرح، وفقرات موسيقية حيّة وختاماً، عرضٌ جويّ مُنسَّق للطائرات المسيّرة صُمِّم للاحتفاء بمحطة العشرين عاماً.

ونجحت أمنيات، التي بدأت مسيرتها في عام 2005، في ترسيخ مكانتها بين مصاف أشهر مطوّري العقارات الفاخرة في المنطقة، مع إنشاء وجهات أيقونية تجمع بين التصميم الهندسي المميز والفن وأسلوب الحياة. وعلى مدار العقدَين الماضيَين، صاغت الشركة عدداً من أبرز الملامح في أُفق دبي وواجهتها المائية، بالتعاون مع مجموعة من أشهر المهندسين المعماريين والمصممين وعلامات الضيافة على مستوى العالم، بهدف إبداع مشاريع تتجاوز مفهوم السكن لتصبح رموزاً ثقافية وتعبيرات معمارية.

ويجسّد احتفال الذكرى السنوية العشرين فلسفة أمنيات القائمة على أن التجارب المميزة تُصاغ بالتفاصيل والبُعد القصصي والتجربة الشعورية، وهي قيم تواصل توجيه الشركة مع دخولها عقداً جديداً من النمو والنجاح.