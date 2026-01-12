4 علامات «تفضح» الحميات الغذائية غير الجديرة بالثقة.. لا تنقص الوزن ويصحبها تأثير عكسي

أفاد مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بأن هناك حميات غذائية غير موثوق به، ولا تؤدي إلى إنقاص الوزن المنشود، بل يصحبها تأثير عكسي يتمثل في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مشيراً إلى أنه يمكن الاستدلال على تلك الحميات غير الجديرة بالثقة من خلال العلامات التحذيرية التالية:

- الوعد بنتائج سريعة: يعد بعض الحميات الغذائية بفقدان كيلوجرامات عدة أسبوعياً، وفي هذه الحالة، غالباً ما يكون فقدان الوزن عبارة عن ماء وكتلة عضلية في الغالب، وليس دهوناً. ووفقاً لمركز استشارات المستهلك، يُعدّ فقدان الوزن بمعدل 5ر0 إلى 1 كيلوجرام أسبوعياً أمراً واقعياً وصحياً.

- الترويج لفقدان الدهون في مناطق مُحدّدة من الجسم: على الرغم من جاذبية هذا الأمر، إلا أنه من المستحيل التحكم بدقة في أماكن تخزين الجسم للدهون وأماكن إطلاقها أولاً. ويعتمد ذلك، من بين أمور أخرى، على الجنس والوراثة.

- عدم كفاية السعرات الحرارية المُتناولة: بحسب مركز المستهلك الألماني، فإنّ الحميات الغذائية، التي توصي بتناول أقل من 1000 سعرة حرارية يومياً، يصعب الاستمرار عليها.

- الحميات الغذائية المُقيّدة: الحميات، التي تحظر مجموعات غذائية معينة، قد تؤثر سلباً على الأداء؛ نظراً لقلة العناصر الغذائية المستهلكة.

ولتحقيق فقدان الوزن بشكل دائم، أوصى الخبراء الألمان بتغيير العادات الغذائية مع اتباع حمية غذائية تزود الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية، ولا تعتمد على الحرمان؛ لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الكعك والشوكولاتة ورقائق البطاطس.

وبشكل عام، لا ينجح فقدان الوزن إلا من خلال ما يُسمى «بعجز السعرات الحرارية»، أي إمداد الجسم بطاقة أقل مما يحرقها. وللحصول على نظرة عامة على ذلك، قد يكون من المفيد حساب السعرات الحرارية مؤقتاً، علماً بأن تقليل نحو 500 سعر حراري يومياً يمكن أن يؤدي إلى فقدان حوالي نصف كيلوجرام من الوزن أسبوعياً.

ويمكن أن تساعد الاستراتيجيات التالية في تقليل استهلاك السعرات الحرارية: تناول وجبات أصغر حجماً، وتحديد أوقات الوجبات بدلاً من تناول الوجبات الخفيفة باستمرار؛ لأن ذلك يؤدي عادةً إلى الإفراط في تناول الطعام، وتناول المزيد من الخضراوات، وتجنب المشروبات الغازية.

ومن الضروري أن تكون التغيرات الغذائية مصحوبة بممارسة الرياضة؛ لأنها تساعد على حرق الطاقة. ولهذا الغرض، يُنصح بالمشي لمدة نصف ساعة في البداية، مع زيادة المدة تدريجياً، أو ممارسة ركوب الدراجات الهوائية والسباحة بشكل إضافي.