هنا تبدأ خطتك لليابان: أجمل ما تقدّمه طوكيو وكاناغاوا في رحلة واحدة

كلّ واحد منّا يستحق لحظة يجدد فيها حماسه ويغامر بتجربة جديدة… ومع اقتراب موسم السفر، قد تكون اليابان الوجهة التي تمنحك هذا الشعور تمامًا .صحيح أن طوكيو تخطف الأنظار دائمًا بأضوائها، طاقتها، وتجاربها الحية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك جوهرة قريبة لا تقل سحرًا تستحق أن تكون جزءًا من خطتك: كاناغاوا. هذه المنطقة، التي تبعد نحو عشر دقائق فقط عن وسط المدينة، تجمع بين الطبيعة، الأجواء الهادئة، المأكولات الأصيلة، والأنشطة التي تعكس جمال اليابان الحقيقي بعيدًا عن الزحمة.

ولأن التخطيط هو مفتاح رحلة ممتعة، جمعنا لك هنا الدليل الكامل لاستكشاف طوكيو وكاناغاوا لتكون مغامرتك في اليابان متوازنة، مريحة، ومليئة بالذكريات.

إقامة فاخرة لرحلتك في كاناغاوا

من الخيارات الفاخرة التي تستحق التجربة فندق InterContinental Yokohama Pier 8 في منطقة Minato Mirai 21، حيث يوفّر هذا المكان أجنحة مطلّة على البحر، إضافةً إلى أجواء هادئة ورفاهية عالية رغم قربه من قلب المدينة النابض بالحياة. وهنا تتجلّى يوکوهاما كوجهة بحرية بامتياز، تعكس جانبًا عصريًا ومفتوحًا على المحيط من محافظة كاناغاوا .أما إذا كنت تفضّل إقامة أقرب للطبيعة، فيقدّم Hotel Indigo Hakone Gora تجربة مختلفة تمامًا بتصميم عصري مستوحى من ثقافة هاكونه، مع غرف مجهّزة بأحواض مياه من الينابيع الساخنة الخاصة وإطلالات على نهر Hayakawa، بينما تُكمل الأطباق المحضّرة على الشواية الخشبية هذا الطابع المميز لإقامة تعكس روح الجبال والهدوء الطبيعي، وتُبرز الوجه الآخر من كاناغاوا، لتمنحك تجربة متكاملة تجمع بين البحر والجبال ضمن محافظة واحدة.

أشهى التجارب في كاناغاوا: مطاعم ومقاهي لا تُفوّت

تقدّم كاناغاوا مزيجًا غنيًا من النكهات والثقافات، وتجارب طعام تجعل الرحلة أكثر متعة وخصوصية. واحدة من أبرز المحطات هي CARVAAN Bay YOKOHAMA في مجمّع Yokohama Hammerhead، حيث يجتمع المطبخ الشرق أوسطي والمتوسطي مع إطلالة ساحرة على البحر. يقدم المطعم أطباقًا غنية بالتوابل المتوسطية والعربية في أجواء داخلية مستوحاة من دفء الشرق تنسجم مع الهواء البحري المنعش.

وإن كنت تبحث عن استراحة هادئة بطابع فرنسي، فـ ANNIVERSAIRE CAFÉ Minato Mirai Yokohama هو وجهتك المثالية. مقهى أنيق مطلّ على مياه ميناتو ميراي الهادئة، يقدّم جلسة شاي راقية مع حلويات ملوّنة وطرق تقديم فاخرة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الشاي والقهوة. المكان المثالي لالتقاط الأنفاس وسط برنامجك السياحي والاستمتاع بلحظة هدوء تحمل نكهة الأناقة الفرنسية.

ولا يمكن مغادرة كاناغاوا دون زيارة حيّ تشاينا تاون الشهير في يوكوهاما، أحد أكبر أحياء الصين في العالم وأكثرها حيوية. وهنا ستجد أكثر من 600 مطعم ومتجر، تنتظرك أطباق شهية من المطبخ الصيني التقليدي، بدءًا من الـ Dim Sum حتى الحلويات، بالإضافة إلى شوارع نابضة بالحياة تتميز بوابات Pailou الشهيرة المبنية وفق مبادئ الفونغ شوي.

تجارب مذهلة بانتظار عشّاق المغامرة

تُعدّ منطقة ميناتو ميراي 21 قلب يوكوهاما النابض، حيث يلتقي الأفق الحضري العصري مع الإطلالة البحرية المفتوحة. يمكنك في هذه المنطقة زيارة أبرز المعالم السياحية مثل Landmark Tower و Red Brick Warehouse، إلى جانب مجموعة من المقاهي والمتاحف والمتاجر ضمن مسافة سير قصيرة .ولعشّاق الإطلالات المدهشة، ستنبهر عند رؤية Cosmo Clock 21، أكبر عجلة دوّارة في العالم مزوّدة بساعة. تُقدّم رحلة بارتفاع 112.5 مترًا، تُظهر مدينة يوكوهاما بجسورها ومبانيها نهارًا، وتتحوّل لعرض ضوئي ساحر ليلًا، مع إضاءات LED تُقدَّم كل 15 دقيقة .أما Yokohama Air Cabin، أول تلفريك حضري دائري في اليابان، فيمنحك تجربة فريدة من نوعها؛ رحلة جوية قصيرة مدتها 5 دقائق تربط بين محطة Sakuragicho ومنطقةShinko ، وتكشف منظرًا بانوراميًا للمدينة والمرفأ، سواء في ضوء النهار أو تحت أضواء المساء العاكسة على البحر.

للثقافة والفن والتاريخ…

إذا كنت من محبّي الفن والثقافة والقصص التي تُعيدك إلى الطفولة، فوجهتك تبدأ من متحف فوجيكو إف. فوجيو في مدينة كاواساكي، حيث يتيح المتحف للزوّار خوض تجربة عالم ورسائل فوجيكو إف. فوجيو، فنان المانغا الذي قدّم شخصية دورايمون وأعمالًا أخرى .ويشترط الدخول الحجز المسبق بمواعيد وتواريخ محدّدة، مع ضرورة شراء تذاكر الدخول حصريًا عبر الموقع الرسمي للمتحف. يضم المتحف رسومات أصلية، زوايا تصوير مليئة بالشخصيات، ومساحات خارجية ممتعة للأطفال والبالغين. حتى المقهى يقدّم قوائم طعام مستوحاة من الأعمال والشخصيات، بينما يضمّ المتجر تشكيلة واسعة من المنتجات الحصرية المتوفّرة في هذا المكان فقط .أما إذا كنت تبحث عن جرعة فنية أعمق، فـمتحف أوكادا للفنون في هاكونه يُعدّ أحد أجمل المتاحف في اليابان، محاطًا بحدائق خضراء تمنحه طابعًا هادئًا ومميزًا. يعرض المتحف حوالي 450 قطعة فنية من اليابان وشرق آسيا ضمن مبنى حديث من خمسة طوابق، ويضم أعمالًا لأساتذة كبار مثل هوكوساي وكورين. ولعشّاق التاريخ، توفّر قلعة أوداوارا رحلة إلى حقبة الساموراي وعصر أمراء الحرب. وتقع القلعة في حديقة تاريخية مُدرجة كموقع تاريخي وطني، ويمكن لزوارها استكشاف البرج الرئيسي، رؤية دروع الساموراي، والتمتع بإطلالات واسعة على خليج ساغامي. كما يضمّ المتنزه متحف النينجا الذي يقدّم تجارب تفاعلية بأبواب سرّية وممرات مخفيّة، مناسبة للكبار والصغار.

ولا تكتمل رحلتك دون زيارة طوكيو…

بعد استكشاف جمال كاناغاوا الهادئ وطبيعتها المتنوّعة، يحين وقت الانتقال إلى طوكيو، المدينة التي لا تنام، حيث تستغرق الرحلة بالقطار السريع شينكانسن حوالي 30 دقيقة بين أوداوارا وطوكيو، وأقل من 20 دقيقة بين شين-يوكوهاما وطوكيو، حيث الرحلة قصيرة وسهلة، ما يجعل الجمع بين الوجهتين خيارًا مثاليًا لأي مسافر يبحث عن التوازن بين الاسترخاء والمغامرة. ويمكن للزوّار الإقامة في Palace Hotel Tokyo الفاخر المطلّ على حدائق القصر الإمبراطوري، حيث تمتزج الراحة مع المطاعم المتنوعة والمرافق المتكاملة. ولتجربة طعام يابانية أصيلة مناسبة للمسلمين، يقدّم مطعم Diyafa وجبة السوكياكي بلحم واغيو A5 الحلال وتجارب ثقافية مثل الكيمونو والماتشا. أما محبّو الطبيعة، فيمكنهم الانضمام إلى جولة Okutama Akigawa والاستمتاع بممشى هادئ بين الجبال والوديان والغابات بعيدًا عن صخب المدينة. هكذا تجمع طوكيو بين الرفاهية، الثقافة والطبيعة في محطة واحدة تستحق الزيارة.