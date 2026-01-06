أعراض عامة تنذر بأمراض البنكرياس

أفاد أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الأيضية بأن هناك أشخاصاً أكثر عُرضة للإصابة بأمراض البنكرياس، وهم الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بداء السكري أو سرطان البنكرياس.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى أمراض القناة الصفراوية والسِمنة والتدخين وشرب الكحوليات والتقدم في السن، بالإضافة إلى تناول بعض الأدوية مثل مثبطات المناعة.

وقال أطباء الجمعية إنه يمكن الاستدلال على أمراض البنكرياس من خلال ملاحظة العلامات التحذيرية التالية:

- ألم في الجزء العلوي من البطن: من الأعراض الشائعة لالتهاب البنكرياس الشعور بألم حاد يشبه الشريط في الجزء العلوي من البطن ويمتد إلى الظهر. وينتج هذا الألم عن التهاب البنكرياس نفسه أو عن تهيج الأعصاب المحيطة به.

- مشاكل في الجهاز الهضمي: لا يستطيع البنكرياس المريض أداء وظيفته بشكل كامل، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي؛ إذ يؤدي نقص الإنزيمات الهاضمة غالباً إلى مغص في البطن وانتفاخ وإسهال وبراز دهني (شاحب اللون وكريه الرائحة ودهني) أو فقدان وزن غير مبرر. ونظراً لأن الطعام لا يُهضم بشكل صحيح، فإن الجسم يفقد عناصر غذائية مهمة، مما قد يؤدي إلى نقص في بعض العناصر.

- الغثيان والقيء: في حالة التهاب البنكرياس الحاد قد يحدث غثيان شديد، مصحوباً عادةً بالقيء.

- اليرقان: في حال وجود ورم في رأس البنكرياس، قد تضيق القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى تراكم الصفراء. ونتيجة لذلك، قد يتحول لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر، ويصبح البول داكناً والبراز شاحباً.

- أعراض داء السكري: في حال ضعف إنتاج الأنسولين، تظهر أعراض تحذيرية نموذجية لداء السكري تشمل العطش الشديد وكثرة التبول (حتى في الليل) وفقدان الوزن.

- أعراض عامة: غالباً ما تظهر أعراض عامة بالتزامن مع أمراض البنكرياس مثل التعب وصعوبة التركيز والدوار وفقدان الشهية.

لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن لتشخيص أمراض البنكرياس وعلاجها في الوقت المناسب، للحيلولة دون تفاقم الحالة والإصابة في أسوأ الأحوال بسرطان البنكرياس.

ولضمان صحة البنكرياس، ينبغي الحفاظ على الوزن الصحي من خلال الإقلال من تناول الدهون والسكريات والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.