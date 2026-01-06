احذر إدخال بياناتك.. موجة احتيال عالمية ومواقع مشبوهة تستغل عرض فيلم أفاتار 3

مع انطلاق عروض فيلم Avatar 3 في مجموعة من الدول، ترافق ذلك مع زيادة في مستوى الاهتمام به على الإنترنت، ورصد خبراء «كاسبرسكي» وسط هذه الضجة الكبيرة زيادة ملحوظة في حملات الاحتيال الإلكتروني، التي تستغل إطلاق الفيلم وحرص المعجبين على مشاهدته عبر الإنترنت. وتستهدف المواقع الإلكترونية الاحتيالية مستخدمين من مناطق عديدة، ما يدل على سعي المهاجمين لاستهداف جمهور من أنحاء العالم وليس على منطقة واحدة فقط.

وتجري عملية الاحتيال وفقاً لما يلي: يُنشئ المحتالون مواقع إلكترونية مشبوهة تزعم أنها تعرض فيلم Avatar 3 عبر الإنترنت. ويحرص المحتالون على عنصر التوطين في عملياتهم، فينشرون المواقع بلغات متعددة لاستقطاب المستخدمين من بلدان عديدة. ومع ذلك، تغلب على مواقعهم الترجمات الضعيفة والأخطاء النحوية وعدم التناسق، مما يوحي بوجود نشاط احتيالي.

وعندما يحاول المستخدمون تشغيل الفيلم في أحد المواقع الاحتيالية، يظهر أمامهم مشغل وسائط مزيف، ويرون رسالة تطالبهم بالتسجيل للحصول على وصول «كامل» أو «غير محدود» للفيلم. وتطلب عملية التسجيل من المستخدمين تقديم بيانات شخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

كما يحتمل أن يطلب المحتالون من المستخدمين بيانات إضافية في مراحل لاحقة من التسجيل مثل بيانات الدفع، ويزعمون أنها ضرورية لتفعيل «الفترة التجريبية المجانية». ويتعرّض المستخدمون جرّاء ذلك إلى خطر اختراق بيانات تسجيل الدخول، لاسيما إذا كانوا يستخدمون كلمة المرور ذاتها في منصات وحسابات متعددة، وقد تلحق بهم أيضا خسائر مالية.

ولتجنب عمليات الاحتيال المشابهة، تنصح «كاسبرسكي» المستخدمين باتخاذ تدابير الحماية التالية:

• تحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية، واقتصر على المنصات الرسمية لمشاهدة الأفلام، وتفقد تنسيق عناوين المواقع الإلكترونية وتأكد من الكتابة الصحيحة لأسماء الشركات.

• اعتمد حصراً على منصات البث الرسمية والموثوقة لحماية بياناتك الشخصية من السرقة وسوء الاستخدام.

• استخدم حلاً أمنيا موثوقاً يكتشف المرفقات الخبيثة ويحظر روابط التصيد الاحتيالي. ومن المعلوم أنّ مختبرات مستقلة تجري اختبارات سنوية لجودة حلول الأمان وقدرتها على اكتشاف التصيد الاحتيالي.

• تفعيل المصادقة متعددة العوامل ومراقبة الحسابات: احرص على تفعيل المصادقة الثنائية على Apple ID والتطبيقات المالية، وراجع كشوفات الحسابات المالية بحثاً عن أي نشاط غير مصرح به.