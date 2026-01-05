أغذية صديقة للقلب.. كيف تحقق أفضل استفادة من «أوميجا 3»؟

تعد الأحماض الدهنية «أوميجا 3» صديقة للقلب؛ إذ تعمل على تقليل خطر الإصابة بأزمة قلبية، وفق عيادة الطب الباطني بمستشفى آخن الجامعي في ألمانيا التي عزت السبب في ذلك إلى أن «أوميجا 3» تعمل على تحسين أيض الدهون، وكذلك تحسين تدفق الدم، ومن ثم تحافظ على مرونة الشرايين، كما تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

وتعد «أوميجا 3» مهمة بصفة خاصة للجنين؛ إذ يتم دمجها في الدماغ والشبكية، ما يؤثر بشكل إيجابي على البصر ومعدلات الذكاء.

أما عن أبرز المصادر الغذائية للأحماض الدهنية «أوميجا 3»، فتتمثل في الأسماك الدهنية، التي تعيش في المياه الباردة مثل الماكريل والسلمون والتونة والرنجة، بالإضافة إلى المصادر النباتية مثل المكسرات والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت بذور اللفت وزيت الجوز وزيت فول الصويا.

ولتحقيق أفضل استفادة ممكنة، ينبغي دمج زيوت الأسماك والزيوت النباتية في النظام الغذائي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول وجبتين من السمك أسبوعياً، بالإضافة إلى تناول ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت أو فول الصويا أو الجوز يومياً.

وبديلاً عن ذلك، يمكن تناول مكملات غذائية مثل كبسولات زيت السمك أو مكملات تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية تحت إشراف الطبيب.