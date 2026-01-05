أعراض نقص فيتامين C.. وكيفية تلبية احتياج الجسم
أكد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية أن فيتامين C يحظى بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ إنه يتمتع بالفوائد التالية:
- جهاز المناعة: يقوي دفاعات الجسم ضد مسببات الأمراض.
- تأثير مضاد للأكسدة: يقضي على «الجذور الحرة» الناتجة عن الإجهاد والتلوث البيئي والعمليات الأيضية، وبالتالي يحمي الخلايا.
- تكوين الكولاجين: مهم لتكوين الكولاجين، الذي يقوي الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف والأسنان واللثة، ويعزز التئام الجروح.
- امتصاص الحديد: يزيد من امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.
- استقلاب الطاقة: يساهم في استقلاب الطاقة الطبيعي، ويساعد على تقليل التعب.
- الوظائف الذهنية: يدعم الوظائف النفسية الطبيعية، ويمكنه تحسين التركيز والتحفيز.
- صحة وجمال البشرة: يُعزز إنتاج الكولاجين ويُقلل التجاعيد، ويمكن أن يُخفف فرط التصبغ.
وأفاد الخبراء الألمان بأن البالغين يحتاجون إلى 100 ملليجرام من فيتامين C يومياً، ويمكن تلبية هذا الاحتياج بسهولة من خلال تناول الفواكه والخضراوات مثل البرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة والفراولة والبروكلي والفلفل والكرنب.
وتتمثل أعراض نقص فيتامين C في: التعب، وانخفاض الأداء، وضعف المناعة، وبطء التئام الجروح.
وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على هذا الفيتامين تحت إشراف الطبيب.
